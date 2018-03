Kuuntele koko puhe: Theresa May kurmootti Venäjää ex-agentin myrkytyksestä – "Taustalla tasainen sarja valtion aggressiota"

Venäjän entinen kaksoisagentti Sergei Skripal, 66, ja tämän tytär Julia Skripal, 33, joutuivat murhayrityksen kohteeksi Britannian Salisburyssa 4. maaliskuuta. Pääministerin mukaan kaksikko yritettiin myrkyttää Novichok-ryhmän hermomyrkyllä, joka on kehitetty Venäjällä.

– On vain kaksi uskottavaa selitystä sille, mitä Salisburyssa tapahtui 4. maaliskuuta. Joko tämä oli Venäjän valtion suora teko valtiotamme kohtaan, tai sitten Venäjän hallitus menetti potentiaalisesti katastrofaalisen vahingoittavan hermokaasun hallinnan ja antoi sen päätyä muiden käsiin, May totesi parlamentille.

– Tänä iltapäivänä arvoisa ystäväni ulkoministeri (Boris Johnson) on kutsunut Venäjän suurlähettilään toimistoonsa ja pyytänyt häntä selittämään, kumpi vaihtoehdoista on oikea – ja näin selvittämään, kuinka Venäjällä tuotettua hermokaasua on voitu käyttää Salisburyssa herra Skripalia ja hänen tytärtään vastaan.