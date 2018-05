Kuvat: Euroopan suurimmassa huvipuistossa riehui tulipalo – 25 000 evakuoitiin, sammutus jatkui aamuun asti

Puisto jakautuu viiteentoista eri alueeseen, jotka on nimetty Euroopan maiden ja alueiden mukaan. Europa-Parkin maskotti on harmaa "Euromaus"-niminen hiiri. Europa-Parkia johtaa "The Mack family", joka on valmistanut laitteita jo vuodesta 1780, sirkusvaunuja vuodesta 1880 ja vuoristoratoja vuodesta 1921.