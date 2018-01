Kylmääviä yksityiskohtia julki, jättitutkinta käynnissä: Kuka murhasi pidetyn miljardööripariskunnan?

The Star -lehden mukaan vahvistus murhaepäillyille tuli toisessa ruumiinavauksessa, jossa kiinnitettiin huomiota merkkeihin molempien ranteissa. Niiden perusteella on päätelty, että pariskuntaa pidettiin sidottuina ennen kuolemaa, lehden saamat tiedot kertovat.

The Starin saamien tietojen mukaan pariskunta oli löydettäessä puoli-istuvassa asennossa. Molemmilla oli kaulan ympärillä miesten vyö, jonka kiristäminen on tapahtunut todennäköisesti jonkun ulkopuolisen tai ulkopuolisten toimesta. Myös nämä tiedot puoltavat käsitystä murhasta itsemurhan sijaan.

Tunnettu hyväntekijä ja ystävällinen liikemies

Poliisi on käynnistänyt nyt mittavat tutkimukset saadakseen selville, kuka tai ketkä olivat pidetyn pariskunnan vihollisia. The Star -lehden mukaan poliisi on tekemässä satoja haastatteluita, kotietsintöjä sekä tutkimuksia pariskunnan matkapuhelimien ja tietokoneiden uumeniin saadakseen tekijän selville. Myös Apotexin pääkonttorilta on pyydetty tietoja.