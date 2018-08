Kymmeniä äärioikeistolaisia ja uusnatseja pyrkii kongressiin USA:ssa – "Tapaamani juutalaiset ovat joko kommunisteja, sionisteja tai verenimijäkapitalisteja"

"Trump on palauttanut uskoni puolueeseen"

– Tämä on vaarallista, koska hänellä on nyt tietynlaista uskottavutta. Jones edustaa yhtä USA:n pääpuolueista ja levittää vihaa, sanoo professori David Birdsell Baruch-yliopistosta.

– Tämä on epäilemättä poikkeuksellista sodanjälkeisessä USA:n politiikassa. Tämä on seurausta siitä, kuinka puolue kutistuu ja muuttuu radikaalimmaksi. On myös tärkeä muistaa, että kansallismielisen ja rasistisen jäsenistön innostaminen on ollut republikaanipuolueen tietoinen strategia vuosikymmenien ajan, professori Birdsell sanoo.