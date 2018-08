"Minä en tappanut Jamesia. Ne pojat tappoivat"

I let him go. Näin Fergus nimesi alkuvuonna julkaistun kirjansa, jonka kirjoitti Jamesin muistolle. Kirjan nimi on kouriintuntuvan realistinen: se kuvaa juuri sitä hetkeä, kun äiti päästi irti vajaa kolmevuotiaan poikansa kädestä, ja mahdottomalta tuntunut henkirikos tapahtui.