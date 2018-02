Kysely: Trumpin ehdotus opettajien aseistamisesta jakaa mielipiteet, kaksi kolmesta tiukentaisi USA:n aselakeja

Aseiden myynnin tiukentamista kannattaa sen mukaan nyt 65 prosenttia amerikkalaisista, kun viime vuoden lopulla määrä oli 57 prosenttia. Demokraattipuolueen äänestäjistä tiukennuksien kannalla on 85 prosenttia ja republikaanien äänestäjistä 43 prosenttia.

Kaikista vastaajista Trumpin ehdotusta kannattaa 44 prosenttia. Vastustajia on puolet. Demokraattien äänestäjistä ehdotuksen kannatus on vain 20 prosenttia, kun republikaaneissa se on lähes 70 prosenttia.