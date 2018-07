Lähde CNN:lle: Pohjois-Korea haluaa rauhansopimuksen Yhdysvaltojen kanssa

Lähteen mukaan Pohjois-Korea haluaa ensiksi maan vastaisten pakotteiden purkamista vastalahjana siitä, että maa on lopettanut ydin- ja ohjuskokeet sekä tuhonnut yhden ydinkoealueistaan. Pohjois-Korea valmistelee hyvän tahdon eleenä myös Korean sodassa kuolleiden yhdysvaltalaissotilaiden jäännösten luovuttamista Yhdysvaltoihin.

Sopimus vaatisi tuntuvan kannatuksen senaatissa

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat muodollisesti olleet sodassa keskenään vuodesta 1950 lähtien. Taistelut päättänyt aseleposopimus on ollut voimassa kesästä 1953 lähtien.

Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean välistä suhdetta on vuosikymmenten ajan hallinnut vihamielisyys, epäluottamus ja epäonnistuneet yritykset sopia konfliktia. Nyt sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump että ulkoministeri Mike Pompeo ovat kehottaneet Yhdysvaltojen hallintoa kärsivällisyyteen Pohjois-Korean suhteen.

Pompeo: Kim on luvannut

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat tämän vuoden aikana lähentyneet nopeasti toisiaan. Lähentyminen huipentui Trumpin ja Kimin huipputapaamiseen Singaporessa kesäkuussa. Yksi tapaamisen julkilausuman kohdista oli työskenteleminen ”Korean niemimaan täydellisen ydinaseriisunnan puolesta”. Julkilausumaa on kritisoitu siitä, että siinä ei sovita konkreettisista toimenpiteistä eikä aseteta mitään aikatauluja.

- Asia on varsin selvä. Puhemies Kim teki lupauksen. Hän lupasi, ei ainoastaan presidentti Trumpille, vaan myös [Etelä-Korean] presidentti Moon Jae Inille, että hän on valmis ydinaseriisuntaan. Riisunnan laajuudesta ja yksityiskohdista sovitaan myöhemmin. Pohjois-Korea ymmärtää kyllä, mistä tässä on kyse, Pompeo sanoi perjantaina.