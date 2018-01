Lähes 2000 virheellistä ja harhaanjohtavaa väitettä: Washington Post summasi Trumpin ensimmäisen presidenttivuoden

Uudenvuodenpäivään mennessä Trumpin lausunnoissa on ollut 1950 virhettä. Päiväkohtainen keskiarvo on 5,6 harhaanjohtavaa lausumaa.

Lehti muistuttaa, että Trumpin on tapana toistaa aiempia lausuntojaan usein. Pelkästään joulupyhinä julkaistussa New York Timesin haastattelussa Trump esitti 24 virheellistä väittämää, joista usean Washington Post on jo aiemmin todennut virheelliseksi.