Lähi-idän tutkimuksen professori Ylelle sauditoimittajan kuolemasta: Nyrkkitappelu on täysin epäuskottava selitys

Nyrkkitappelu epäuskottava

Hallitsijoiden siunaus oli

Juusolan mukaan tappo tapahtui kuninkaan tai kruununprinssin siunauksella. hänen mukaansa Saudi-Arabiassa on tavallista, että syy pannaan alimpien mahdollisten henkilöiden harteille. Se, mikä on yllättänyt Saudi-Arabian, on Juusolan mukaan se, että Turkki on saanut todisteita konsulaatissa tapahtuneista tapahtumista ja se on myös kertonut niistä julkisuuteen.