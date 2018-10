Lamun saaren asukkaat rakensivat veneen rannoilta kerätystä muovista – haluavat huomiota vakavalle ongelmalle

Voisiko muovialus ratkaista maailman muoviongelmat? Rakentajiensa mielestä voisi. Koko värikäs, perinteisen mallin mukaan rakennettu purjevene, on valmistettu miljoonista muovipaloista, jotka on löydetty idyllisen Lamun saaren rannoilta.

Muovipalat on sulatettu ja muokattu uuteen muotoon. Veneen rakenteet on valmistettu muovikasseista ja -pulloista. Runko ja kansi on päällystetty uuden muodon saaneilla muovisilla varvassandaaleilla. Rakentajien mukaan vastaavaa alusta ei ole rakennettu koskaan ennen.