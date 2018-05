Läntinen toimittajaryhmä viedään Pohjois-Korean ydinkoealueelle: "Emme tiedä, milloin nousemme junaan"

Outo lentokenttäilmoitus

– On kiire matkatavaroiden kanssa, mutta emme tiedä milloin nousemme junaan kohti ydinkoealuetta, sanoi uutistoimisto AP:n toimittaja Rafael Wober kameralleen Wosanissa.

Uskoako vai ei?

Ryhmän määränpää on Pohjois-korean koilliskulmassa oleva ydinkoealue, jonka maa on juhlallisesti luvannut poistaa käytöstä tarpeettomana nyt, kun ydinase on valmis.