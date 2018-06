Lehdet: Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen voi venyä jopa kaksipäiväiseksi – "Kim aneli tapaamista polvillaan"

Trumpin ja Kimin on määrä tavata tiistaina 12. kesäkuuta. Suunnitelmissa on ollut, että Trump palaisi takaisin Yhdysvaltoihin seuraavana päivänä. CNN kertoo, että toisen päivän tapaamiseen on kuitenkin varauduttu, jos valtionjohtajat näin päättävät.