Lentoliikenteen päästöjä yritetään vähentää sekoittamalla kerosiiniin biopolttoainetta

Airbus-320 konetta seuraa NASAn DC-8 -kone, joka on lentävä laboratorio. Se on varustettu tutkimuslaitteilla, jotka mittaavat edessä lentävän koneen päästöjä.

Toistaiseksi lentoliikenteen päästöjen vähentäminen on edennyt hitaasti.

Biopolttoaineet vielä liian kalliita

Tarkoitus on selvittää, voiko erilaisella polttoaineseoksella vähentää lentoliikenteen päästöjä. Tutkijat ovat jo havainneet, että päästöt voidaan puolittaa, jos polttoaineessa on puolet kerosiinia ja puolet biopolttoainetta. Käytännössä seos on kuitenkin liian kallista. Lentoliikenteen biopolttoaine maksaa noin kolme kertaa enemmän kuin kerosiini.