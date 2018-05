Lidl alkaa myydä Sveitsissä kannabista – vaikutuksen luvataan olevan rauhoittava, muttei päihdyttävä

Kannabiskasvin kukinnoista valmistettujen savukkeiden myynti on laillista, kunhan kannabiksen päihdyttävän aineen THC:n pitoisuus jää kasvimateriaalissa alle yhden prosentin. Savukkeita on laillista myydä 18 vuotta täyttäneille.

THC:n sijaan savukkeissa on ketjun mukaan runsaasti CBD-kannabinoidia, joka on yhdistetty erinäisiin kannabiksen lääkinnällisiin käyttötarkoituksiin. Ketjun mukaan tuote on tarkoitettu nautittavaksi rauhoittavien ja tulehdusta heikentävien vaikutusten vuoksi. Päihdyttäviä vaikutuksia ei tuotteesta kuulemma seuraa.