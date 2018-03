Live klo 13: Monta ehdokasta, yksi voittaja – MTV:n erikoislähetys kertoo, millaisen Venäjän seuraava presidentti saa johtaakseen

Sunnuntaina Venäjällä käydään presidentinvaalit, joiden lopputulos ei varsinaisesti jännitä ketään: Istuva presidentti Vladimir Putin on kaikkien mittausten perusteella ennakkosuosikki myös seuraavaksi presidentiksi. Kampanjoinnin aikana esille on kuitenkin noussut lukuisia asioita, tuoreimpana Britanniassa tapahtunut venäläisen ex-agentin murhayritys, jotka on yhdistetty Putinin Venäjään.