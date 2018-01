Video Trumpin puheesta talousviisaille: Yhdysvallat ensin, mutta ei yksin, ydinaseet pois Koreasta – MTV seurasi hetki hetkeltä

15.22: Trumpin mukaan Yhdysvallat ei enää katso sivuun, kun kauppaa käydään epäreilusti (teollisuusvakoilua, teollisuuden tukiaisia tai pakotettuja teknologiasiirtoja). Yhdysvallat on valmiina tekemään kauppasopimuksia kaikkien maiden kanssa, myös 11 muun TPP-sopimusmaan (Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimus) kanssa. Maita ovat Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti, Vietnam ja Yhdysvallat.

15.19: Trump otti kantaa myös ulkopolitiikkaan. Yhdysvaltain tavoitteena on kukistaa islamistinen Isis-järjestö lopullisesti. Myös Korean niemimaa on tyhjennettävä ydinaseista.

15.17: Yhdysvallat on avoin ulkomailta tulevalle liiketoiminnalle, olemme jälleen kilpailukykyisiä. Nyt on täydellinen aika tuoda sijoitukset ja työt Yhdysvaltoihin.

15.14: Maailma todistaa vahvan ja menestyvän Yhdysvaltojen uudelleennousua. Minä laitan Yhdysvallat muun edelle, kuten kaikkien muidenkin maiden johtajien on laitettava oma maansa. America First (Yhdysvallat ensin) ei tarkoita America alone (Yhdysvallat yksin).