Live klo 19: Sivaltaako pääministeri Theresa May Venäjää agentin myrkytyksestä? MTV seuraa hetki hetkeltä

Britannian pääministeri Theresa May on johtanut tänään kansallisen turvallisuusneuvoston kokousta entisen venäläisagentin Sergei Skripalin ja Julia-tyttären myrkytyksestä. MTV Uutiset seuraa tässä artikkelissa hetki hetkeltä, kun May antaa kokouksesta selonteon parlamentille alkaen noin kello 19 Suomen aikaa.