Lontoolainen aborttiklinikka varustautuu puskurivyöhykkeellä – syynä asiakkaita häiriköivät mielenosoittajat

Yhdysvalloissa vastaavanlaista häirintää aborttiklinikoiden edustalla on esiintynyt runsaasti, ja ääritapauksissa klinikoiden henkilökunnan jäseniä on pahoinpidelty ja jopa murhattu. Maassa on myös kokeiltu puskurivyöhykkeitä. Iso-Britanniassa Lontoon Marie Stopesin puskurivyöhyke on ensimmäinen laatuaan.