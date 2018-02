Lumikaaos Ruotsissa: Lentoja peruttu – Pääministeri Stefan Löfven liikenneonnettomuudessa

Useita lentoja peruttu – lukuisia kolareita liikenteessä

Voimakas lumisade on tänään aiheuttanut ongelmia Ruotsissa. Tukholman pohjoispuolella, jossa lumentulo on ollut voimakkainta, on sattunut Löfvenin onnettomuuden lisäksi muitakin kolareita. Esimerkiksi Tenstan esikaupungissa Pohjois-Tukholmassa sattui aamulla neljän auton ketjukolari, joka aiheutti häiriöitä aamuliikenteessä.

Vain yksi lentokentän kolmesta kiitoradasta on tällä hetkellä käytössä. Ainakin Kööpenhaminaan, Müncheniin, Tallinaan ja Osloon suuntautuneet ulkomaanlennot on peruttu. Ruotsin sisäisiä lentoja on peruttu muun muassa hiihtopaikkakunta Åreen. Tänään on Ruotsissa hiihtoloman ensimmäinen päivä.