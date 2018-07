Luolaan jääneiden jalkapallonuorten pelastumisen tiellä on monta mutkaa – interaktiivinen kartta paljastaa vaaranpaikat

Pelastusoperaation kolme haastetta



Uimataidottomuus



Luolasto on osittain täyttynyt vedellä, joten pelastettavien täytyy sekä uida että sukeltaa matkan aikana. Ongelmana on kuitenkin se, ettei osa loukussa olevista lapsista osaa uida lainkaan. Pelastajat voivat avustaa uimataidotonta henkilöä, mutta sukelluksen aikana myös pelastettavan täytyy hengittää sukellusmaskin avulla.

Olosuhteet



Toinen haaste pelastusoperaatiossa liittyy luolastossa vallitseviin olosuhteisiin. Itse luolastossa on pimeää, vesi on mutaista ja vedessä on voimakkaita virtauksia. Myös itse luolasto on paikoin hyvin ahdas.