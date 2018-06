Luonnosta lähes kadonnut iberianilves on jälleen palannut Espanjan ja Portugalin metsiin – "Tällainen hetki on aina hyvin liikuttava"

– Tällainen hetki on aina hyvin liikuttava. Tästä eteenpäin niiden on pärjättävä itse, on sopeuduttava ja tulla toimeen muiden villieläinten kanssa, sanoi Iberlince-suojeluohjelman johtaja Miguel Àngel Simón maaliskuussa Vilchesissä Andalusiassa eteläisessä Espanjassa.

Jänistaudit ja ihminen tuhosivat lajia

Luonnossa nyt noin 600 yksilöä

Iberlince-projekti on tähän mennessä maksanut 34 miljoonaa euroa, josta EU:n biodiversiteettiohjelma Life on kustantanut 60 prosenttia.

- Iberianilveksen näkyvin piirre on sen ketteryys. Sopeutuminen välimerellisiin vuoriin ja niiden pääravintoon jäniksiin on muuttanut niitä fyysisesti. Euraasialainen ilves on lähes puolet sitä suurempi. Sen luuston rakenne on muuttunut sopeutumaan tietynlaiseen saalistamiseen, ja sen kuulo on kehittynyt näköä ehkä enemmän, toteaa Simón.