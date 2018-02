Luurankolöytö paljastaa: 10 000 vuotta sitten britit olivat tummaihoisia – eurooppalaisten vaalea iho kehittyi paljon luultua myöhemmin

Tutkijat kutsuvat luurankoa "Cheddarin mieheksi", koska hänen jäännöksensä löytyivät luolasta Cheddarin alueelta Lounais-Englannista vuonna 1903. Seutu on tunnettu myös Cheddar-juustosta.

DNA-tutkimukset paljastivat, että miehellä oli siniset silmät, tumma ja kiharainen tukka ja hyvin tumma ihon pigmentti. Tutkijoiden mukaan löytö todistaa, että eurooppalaisten vaalea iho kehittyi huomattavasti myöhemmin kuin on uskottu.

"Cheddarin mies" saapui lähi-idästä

On ajateltu, että pohjoisen alueen muinaisille ihmisille olisi kehittynyt vaalea iho, koska se imee itseensä enemmän auringonvaloa, jota tarvitaan D-vitamiinin tuottamiseen.

Kuoli väkivaltaisesti 20-vuotiaana

"Cheddarin miehen" geneettinen profiili on samanlainen kuin monien muiden mesoliittikauden yksilöiden, joiden jäänteitä on löydetty Espanjasta, Unkarista ja Luxemburgista ja joiden DNA on tutkittu.