Maailman terveysjärjestö WHO huolestui pohjoisen helteistä – antaa terveysohjeita

WHO muistuttaa, että vaikka loma-aikana helteiset säät ovat useimmiten ilo, niin hellejaksojen aikana terveysalan ammattilaisten ja muiden viranomaisten on valmistauduttava helleaaltojen mahdollisesti aiheuttamien työtehtävien lisääntymiseen.

Hellejaksojen aikana WHO ohjeistaa pysyttelemään viileissä tiloissa, jos mahdollista. Lisäksi WHO pyytää tarkistamaan läheisten ja ystävien vointia säännöllisesti. Etenkin niiden vointia tulisi tarkastaa usein, jotka asuvat yksin tai kuuluvat muuten riskiryhmiin.

WHO on myös listannut sivuillaan muutamia vinkkejä, joiden avulla helteestä selviää hieman paremmin. Näitä ovat muun muassa asunnon viilentäminen yöaikaan ja ikkunoiden, verhojen ja muiden oviaukkojen sulkeminen päivisin. WHO ohjeistaa myös vierailemaan päivän aikana julkisissa rakennuksissa, joissa on ilmastointi ja pysyttelemään siellä aina kahden tai jopa kolmen tunnin ajan. Lisäksi WHO muistuttaa nesteytyksen tärkeydestä.