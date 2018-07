Maastopalojen sammuttajien työtä hankaloitetaan käsittämättömällä tavalla Ruotsissa – "Kuinka ihmiset voivat vajota näin alas?"

– Tuntuu todella ikävältä, että ihmiset voivat vajota näin alas, kun me olemme auttaneet vaikka kuinka monta päivää vuorokauden ympäri, sanoo toimitusjohtaja Daniel Moverare Jämtlands Flyg AB:sta.

– He olivat aikeissa palata alueelta viimeisen lennon jälkeen, joten jossain vaiheessa iltapäivää tavarat vietiin, Moverare kertoo.

“Lentäjät ovat ahertaneet kuin eläimet”

– Olemme arvioineet varastettujen henkilökohtaisten tavaroiden arvoksi 25 000 kruunua (noin 2 400 euroa). Samanarvoisia olivat myös nostokone ja työkalulaatikko. Lentäjät ovat ahertaneet kuin eläimet, jotta palot saataisiin kuriin. Kiitoksena tälle he menettävät omaisuuttaan ja helikopterien laitteistoa, Moverare harmittelee.

Tapauksesta on ilmoitettu poliisille. Jämtlannin poliisi vahvistaa, että ilmoitus on tehty, ja lisäksi yritys on pyytänyt Facebookissa mahdollisilta silminnäköijöitä kertomaan, jos ovat nähneet jotakin.