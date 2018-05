Malesian johtoon valittiin 92-vuotias mies – syrjäytti kuningatar Elisabetin maailman vanhimpana valtionjohtajana

Islamilaisen Malesian väkiluku on arviolta 32 miljoonaa.

Malesian parlamentissa on yhteensä 222 paikkaa, joista Mahathirin johtama oppositioryhmittymä sai vaaleissa 115 paikkaa.

Todellinen valta on kuitenkin pääministerin johtamalla hallituksella.

Maa on jaettu yhdeksään osavaltioon, joita johtavat sulttaanit. Sulttaaneista valitaan kuningas viideksi vuodeksi kerrallaan.

Malesia on perustuslaillinen monarkia, mutta kuninkaan asema on lähinnä symbolinen.

Arvioiden mukaan vallanvaihdon taustalla ovat maan taloutta koskevat kysymykset. Mahathir on kertonyt muun muassa keskittyvänsä pääministerinä maan talouden korjaukseen.

Pilvenpiirtäjiä ja talouskasvua

The New York Times arvioi, että epäilyt entisen pääministerin Najib Razakinin miljoonakavalluksista perustamastaan valtion kehitysrahastosta painoivat vallanvaihdon taustalla. Entinen pääministeri on kiistänyt syytteet.