Media: Jalkapallojoukkueen pelastusoperaatio aloitetaan tänään – pojat pelastetaan sukeltamalla

Het Laatste Nieuwsin mukaan pelastus on suoritettava ennen sunnuntaina alkavia rankkasateita. Myös luolan happitaso laskee uhkaavasti.

Tavoitteena on saada päivässä pelastettua neljä poikaa. Pelastus aloitetaan vahvimmista pojista. Parhaimmillaan operaatio kestää kolme päivää.

Useita pelastussuunnitelmia

Tällä hetkellä thaimaalaispoikien pelastamiseksi on tehty kolme varteenotettavaa suunnitelmaa. Pojat voisivat sukeltaa ulos luolasta, luolan vesi voitaisiin pumpata pois jotta pojat voisivat kävellä luolasta tai sitten luolaan voitaisiin porata reikä, jonka avulla he pääsisivät vapauteen.

Guardianin kirjeenvaihtaja kertoi tänään Twitterissä, että 130 miljoonaa litraa vettä on jo poistettu luolasta pelastusoperaation tiimolta.

Pimeydelle altistuminen sekoittaa vuorokausirytmin

Suomalainen sukeltaja Mikko Paasi kommentoi aiemmin tänään MTV Uutisille, että poikia ei voida pitää luolassa kovin pitkään. Luolan happitaso heikkenee koko ajan ja sen vuoksi pelastajien on toimittava nopeasti.

– Hapen määrä on laskenut jo nyt niin pahasti, että siihen on puututtava. He eivät voi elää siellä kovin pitkään.