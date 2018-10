Meksikon rajalle pakkautunut siirtolaiskulkue hajaantumassa – paikalla oli tuhansia ihmisiä

Nyt viranomaisten mukaan useat sadat ihmiset ovat lähteneet takaisin etelää kohti. Osa lähti viranomaisten antamien ilmaisten bussilippujen kanssa. Guatemalan presidentin Jimmy Moralesin mukaan kotiinsa Hondurasiin on jo palannut noin 2000 ihmistä.

Moralesin mukaan noin 5000 ihmistä on lyhyen ajan sisällä pyrkinyt Guatemalasta Meksikoon. Valtaosa maahanmuuttajista on lähtöisin Hondurasista. He sanovat pakenevansa väkivaltaa ja köyhyyttä.