Melania Trumpin Helsingin vierailukohteet yhä pimennossa – Lastenklinikka yksi mahdollinen vierailupaikka

Presidentti Trumpin aikataulu ja suunnitelmat alkavat olla hiljalleen suurelle yleisölle selvillä, mutta hänen puolisonsa Melanian aikataulu huipputapaamisen aikana on vielä täysin pimennossa.

Melania Trumpin aikaisemmat valtiovierailut puolisonsa rinnalla ovat usein noudatelleet samanlaista kaavaa. Tämä tarkoittaa, että presidentin keskustellessa virallisista asioista, on puoliso-Melanialla aikaa vierailla esimerkiksi paikallisissa lastensairaaloissa.

Lastensairaalat ja koulut sydäntä lähellä

Yhdysvaltain ensimmäisen naisen mielenkiinnonkohteena ovat pitkään olleet lasten oikeudet. Hän on useilla valtiovierailuillaan painottanut erityisesti lastensairaaloissa ja lastenkodeissa vierailemista.

Englannissa presidentti Trumpin on määrä tavata Ison-Britannian kuningatar Elisabet ja pääministeri Theresa May. Trumpin keskustellessa pääministerin kanssa on Melanian tarkoitus viettää päivää pääministerin puolison Philip Mayn kanssa.