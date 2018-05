Merkel ja Putin tapaavat Sotshissa - Iranin ydinsopimuksesta toivotaan uusia avauksia

Esille nousee muun muassa Iranin ydinsopimuksen kohtalo. EU on puolustanut sopimusta, vaikka se Merkelin mukaan ei olekaan täydellinen. Myös Iranin liittolainen Venäjä on antanut tukensa sopimuksen jatkamiselle. Sopimuksen tulevaisuus on vaakalaudalla Yhdysvaltain irrottauduttua siitä äskettäin.