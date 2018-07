Mies löi naista päähän Pariisissa, kun tämä kehotti miestä lopettamaan seksistiset huutelut – video hyökkäyksestä kuohuttaa Ranskassa

Mies lyö suoraan päähän

The Guardian kertoo, että tapaus on kirvoittanut laajasti keskustelua Ranskassa. Ranskan tasa-arvoministeri Marlène Schiappa kirjoittaa Twitterissä, että käytös ei ole hyväksyttävää Ranskassa vuonna 2018. Naista löydään kadulla, koska hän kieltäytyy olemasta ahdistelun kohteena. Kyseessä on ihmisen perusvapauden riistäminen. Monet muut poliitikot Ranskassa ovat yhtyneet tasa-arvoministerin näkemyksiin.

Ministeri ajanut tiukempia lakeja

Ministeri Schiappa on lisäksi ylistänyt Laguerrea rohkeaksi. Myös Pariisin 10. kaupunginosan pormestari Alexandra Cordebard on kirjoittanut Twitterissä, että "kaikki tuki Marie Laguerelle ... Valitettavasti se mitä hän on kokenut, on aivan liian yleistä."