Mies sai syytteen tarjottuaan teinille seksileluja koulussa Yhdysvalloissa – miestä voi odottaa vuosien vankeus

Tapaus sattui huhtikuussa yläkoulussa. Oppilas oli kertonut tapahtuneesta vanhemmilleen, jotka ottivat poliisiin yhteyttä. Mies on sittemmin tarjonnut muillekin teini-ikäisille epäsoveliaita leluja koulun alueella. Mies on pidätetty ja häntä vastaan on nostettu syyte. Häntä voi odottaa jopa kolmen vuden vankeusrangaistus.