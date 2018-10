Mieskokoiset nenäliinat ja herrasmiehen sämpylät historiaan Britanniassa – kuluttajilta valituksia sukupuolitetuista tuotteita

Trendistä yksi esimerkki on Britannian tunnetuin paperinenäliinabrändi Kleenex, jonka yhdysvaltainen omistajayhtiö Kimberly-Clark on ilmoittanut tuotekuvauksen uudistuksesta. Vuodesta 1956 markkinoilla olleita isoja kertakäyttönenäliinoja ei aiota enää kaupata sanalla "mansize" eli mieskokoinen. Uusi määritelmä on "extra large" eli erityissuuri.