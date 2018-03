Mika Aaltola Trumpin antamista potkuista ulkoministeri Tillersonille: "Talon aikuinen sai lähteä”

– Tillersonin ero oli yllätyksetön yllätys. Hänen linjaristiriidoistaan presidentti Trumpin kanssa on puhuttu pitkään. Trump koki, että edessä olevat isot asiat, kuten Pohjois-Korean johtajan tapaaminen, vaativat aiempaa lojaalimman ulkoministerin.

– Trumpin ajattelu on muistuttanut enemmän luovan tuhon suuntaa, jossa ei paljoa piitata kokeneista hallintovirkamiehistä. Tillerson on ollut yksi niin sanotuista aikuisista talossa. Hän on uskaltanut sanoa Trumpille suoraan asioita ja sitä kautta opettanut oikeita käyttäytymistapoja. Huolta herättää se, että tällaiset henkilöt jäävät nyt taustalle, Aaltola arvioi.