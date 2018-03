Miksei venäläisen ex-agentin myrkyttänyttä ainetta ole kerrottu? Asiantuntija: Aineen alkuperä voi olla poliittisesti herkkä aihe

Britanniassa noin 250 terrorismiin erikoistunutta poliisia tutkii tällä hetkellä entisen venäläisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja tämän Julia-tyttären murhan yritystä.



– Minua on kiinnostanut se, että mikä aine on ollut kyseessä. Sitähän ei ole kerrottu julkisuuteen, on vain todettu, että myrkky on harvinaisempi hermokaasu. Briteillä on erinomainen valmius aineen rakenteen selvittämiseksi ja heillä on mahdollisuus selvittää, kuinka aine on tehty. Rikostutkinta voi auttaa selvittämään, mistä se on peräisin.



Vannisen mukaan aineen tarkkaa koostumusta ei välttämättä ole paljastettu julkisuuteen siksi, koska sen alkuperään saattaa liittyä poliittisia sensitiivisyyksiä.



– Nythän ei ole kerrottu, mistä aine on peräisin ja mikä se on. Ei myöskään, kuinka ainetta on levitetty.



Sivulliset uhrit viittaavat kaasumyrkytykseen



Vannisen mukaan hermomyrkky vaikuttaa elimistöön siten, että ihminen alkaa krampata, huulet veltostuvat ja ihminen alkaa kuolata. Silmien pupillit muuttuvat nuppineulan kokoisiksi, lopuksi ihminen saa kouristuksia ja hengitys lamaantuu.



Sergei ja Julia Skripal ovat sairaalassa edelleen kriittisessä tilassa hermomyrkytyksen jäljiltä. Vanninen itse arvioi, että Sergei ja Julia Skripal altistuivat hermomyrkylle kaasun muodossa.



– Tässä tapauksessa se on saattanut olla spraypullo. Luulen, että myrkkyä ei ole annettu suun kautta, koska tämä on aiheuttanut myös sivullisia uhreja hoitajista ja avustajista. Eilen näin lehtikuvan, jossa ambulanssi oli eristetty. Ravintolassa, jossa he olivat asioineet, on levitetty tietoa, kuinka vaatteet pitää pestä sekä korostettu, että oireiden tullessa sairaalaan ei saa mennä, Vanninen listaa.



Suurvaltioilla on valmiudet kemiallisten aseiden tekoon



Vanninen kertoo, että kemiallisten aseiden kieltosopimuksen on allekirjoittanut yli 90 maata. Vannisen mukaan venäläisagentin myrkytystapaus on eräänlainen yritys purkaa normia siitä, että kemiallisia aseita ei pidetä hyväksyttävänä.



– Suurilla valtioilla, kuten Venäjällä, Yhdysvalloilla ja Britannialla on ollut valmiudet aseiden tekoon, mutta sopimuksen mukaisesti kemiallisten aseiden varastot on tuhottu tai ne aiotaan tuhota. Venäjä on vastikään saanut varastonsa tuhottua kokonaan.



Onko sitten mahdollista, että venäläisagentin murhan yrittikin toteuttaa joku muu kuin valtiollinen taho? Vannisen mukaan tämä on myös olemassa oleva vaihtoehto, sillä terroristijärjestöjen tiedetään pystyvän tietyin ehdoin kehittämään aseita itse.