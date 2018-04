Miksi Pohjois-Korea on yhtäkkiä kiinnostunut neuvottelemaan? Kolme teoriaa Kim Jong-unin aikeista

Pohjois-Korean johtaja on tavannut Etelä-Korean johtajan viimeksi vuonna 2007 ja pyrkimys diplomatiaan on Pohjois-Korealta suuri muutos suhteessa viime vuoteen, kun maa uhosi ydinaseidensa yltävän jopa Yhdysvaltain mantereelle asti. Mikä on muuttunut sitten viime vuoden? Asiantuntijat kertovat teoriansa CNN:lle.