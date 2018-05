Missä on Melania Trump? Ykkösnainen piilossa jo kolme viikkoa, salaliittoteoriat vellovat

Melania on esiintynyt julkisesti viimeksi 20 päivää sitten. Toukokuun 10. päivä presidenttipari vastaanotti kolme Pohjois-Koreasta vapautettua amerikkalaista vankia. Kyseinen tapahtuma oli viimeinen kerta, jolloin Melania on esiintynyt yleisön edessä.

Melania joutui sairaalaan munuaisvaivan takia

Silti nyt, 16 päivää myöhemmin, Melania Trumpia ei ole nähty missään. Twitterissäkin hän on kommentoinut vain muutaman kerran, viimeksi terveydentilaansa nyt, kun spekulaatiot hänen katoamisestaan käyvät kuumina.

Tviitti ei hiljentänyt salaliittoteoreetikkoja

Salaliittoteoriat vellovat silti valtoimenaan. Onko ensimmäinen nainen OK, Twitterissä kysytään. Missä hän on? Miksi hän on näin kauan poissa julkisuudesta?