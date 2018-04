Misty rikkoo rajoja Yhdysvalloissa – ensimmäinen valtapuolueen transsukupuolinen senaattiehdokas

Vuoristoinen Utahin osavaltio on tunnettu mormonikulttuurista ja konservatiivisesta politiikasta. Mormoniyhteisön kasvatti, Misty K. Snow, halusi muutoksen, ja 2016 hän oli maan ensimmäinen valtapuolueen transsukupuolinen senaattoriehdokas.

– Minua on kiusattu koko ikäni ja se kai auttoi minua ymmärtämään, kuinka paljon on tehtävä, että maailma olisi parempi paikka, Snow sanoo kotitalonsa kuistilla MTV Uutisten haastattelussa Salt Lake Cityssä.

– Meidän taisteltava tasavertaiset oikeudet kaikille. Naiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja tummaihoiset eivät ole samassa asemassa yhteiskunnassa muiden kanssa. On paljon syrjintää, Snow sanoo.

"Tämä on vallankumouksellista"

Snow ei ole ainoa, joka auttaa naisia kampanjoinnissa maan korkeimpiin poliittisiin virkoihin. Republikaanipolitiikko Sheryl Allen pyörittää Utahissa Real Women Run -järjestöä ja Allenista naisten liikehdintä on ennen näkemätöntä.

– Tämä on vallankumouksellista! Utahissa on keskimäärin vähemmän naispoliitikkoja kuin muualla maassa, mutta nyt useampia järjestö kampanjoi naisten puolesta, Allen sanoo.

Republikaanikonkarin mukaan presidentti Trumpin halventavilla naispuheilla on merkittävä vaikutus naisten liikehdintään.

LGBT eli lesbo, homo, bi-, ja transihmisten poliittista uraa tukeva Victory Fund on ilmoittanut tukevansa tänä vuonna 150 vähemmistöjen kongressiehdokasta. Luku on ennätys järjestön 26 vuotisessa historiassa.

Moni ensikertalaisia, mutta valitaanko heitä?



Esimerkiksi pennsylvanialainen kongressiedustaja Ryan Costello on sanonut, ettei hän enää jaksa vastailla Trumpin naiskohuihin ja jättäytyy kisasta. Yhteensä yli 40 republikaanien kongressiedustajaa on ilmoittanut, ettei enää pyri jatkokaudelle. Se on poikkeuksellisen paljon.