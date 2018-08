Mitä tapahtuu Mount Everestille kiipeävien ulosteelle? Maailman korkeimmalla vuorella on jäteongelma: "Ympäristön painajainen"

Tänä vuonna Everestin leirinnästä on kannettu yli 12 700 kiloa ihmisen jätettä. Määrä vastaa kahden aikuisen elefantin painoa. Asiasta kertoo CNN.

Everestillä jäte hylätään monttuun, jossa se kuivuu ja näivettyy. Riskinä kuitenkin on, että jätettä vuotaa jokeen, jossa se saastuttaa vedenjakelusysteemiä, kertoo eläkkeelle jäänyt vuorikiipeilijä Garry Porter CNN:lle.

– Se on rumaa ja epähygieenistä. Tämä on terveysongelma ja painajainen ympäristölle. Olen kokenut kiipeämisen jännityksen, mutta myös nähnyt mitä tapahtuu, kun me länsimaalaiset poistumme niin kuin jätteemme ei löyhkäisi, Porter kuvailee.