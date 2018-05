Mitä tapahtuu seuraavaksi Lähi-idässä? "Jos tilanne johtaa konfliktiin, siitä saattaa tulla USA:n voimanäyte tai suuri sotku"

– Sopimus on yksi niitä pysyviä mielipiteitä, joita Trumpilla on maailmasta ollut. Sitä kautta tämä oli kyllä aika lailla ennakoitavissa, Aaltola sanoo.

Kovimmin rumpua on lyönyt Israel. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi viimeksi aamulla, että Iranin ydinsopimus on ollut koko ajan täydellisen epäonnistunut. Se on Netanjahun mukaan sallinut Iranin kehittää kenenkään valvomatta ydinasetta siviilienergian tuottamisen varjolla.

"Kuolema Yhdysvalloille"

– Matalan tason konflikti on ollut käynnissä jo pitkän aikaa. Esimerkiksi Hizbollah-järjestö on pitkälti Iranin aseistama ja tukema. Israel on käynyt Hizbollahin kanssa sotia. Matalan tason konflikti on käynnissä myös Syyriassa.