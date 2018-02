Miten parannetaan euron kriisikestävyyttä? 7 tiukkaa kysymystä huippuekonomistille

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on johtanut keskustelua ja laatinut oman ohjelmansa rahaliiton ja koko EU:n saneeraamisesta.

Saksassa hallituksen muodostaminen on kestänyt ennätyksellisen kauan. Siksi Berliinin lopullinen näkemys on vielä hämärän peitossa. Hallitusohjelman perusteella voidaan sanoa, että Saksa suhtautuu Macronin ehdotuksiin myönteisesti.

Muut jäsenmaat ovat tyytyneet odottamaan, että Saksaan syntyy uusi hallitus. Tiukkaa budjettikuria kantaneiden jäsenmaiden rintamassa, johon myös Suomi kuuluu, on kannettu huolta siitä, että kriisimaiden ongelmia ryhdytään ratkaisemaan yhteisillä varoilla.

Kun päätöksiä kevään aikana tehdään, eniten keskustelua herättää nimenomaan yhteisvastuu eli se, että kaikkien pitää maksaa, kun yksi on vaikeuksissa. Miksi yhteisvastuun lisääminen on välttämätöntä?

”Euron kriisikestävyyttä pitää parantaa. Sekä Saksa että Suomi ovat aina korostaneet tätä niinsanottua no bailout –sääntöä, eli että vaikeuksiin joutuneen maan pitää hoitaa ongelmansa itse velkojien kanssa. Käytännössä velkojat menettävät rahojaan, kun velkoja järjestellään. Tästä periaatteesta ei ole pidetty kiinni, koska se olisi aiheuttanut euroalueella kaaoksen. Jatkossa meillä pitää olla enemmän riskien jakamista, koska ilman sitä luisutaan joka tapauksessa yhteisvastuuseen, mutta se tapahtuu ilman osapuolten tahtoa ja kontrolloimattomasti.”

”Kreikka on hyvä esimerkki siitä, miten käy, kun turvaverkkoja ei ole. Periaatteessa Kreikka olisi pitänyt ajaa selvitystilaan. Maan pankeilla oli kuitenkin valtavasti konkurssikypsän valtion joukkolainoja. Koska pelättiin, että pankit romahtavat ja kriisi leviää Italiaan, tuosta no bailout -periaatteesta luovuttiin ja Kreikalle myönnettin sekä tukilainoja että takauksia. Nyt sitten toivotaan, että nuo rahat saadaan joskus takaisin. Osa niistä on jo merkitty luottotappioiksi. Osaa ei varmasti saada koskaan takaisin.”