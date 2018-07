MTV-analyysi: Trump kohtaa Helsingissä kilpailijakseen kutsumansa Putinin – mikä on oikeasti tapaamisen perimmäinen tavoite?

Kun Trumpilta kysyttiin tiistaina Eurooppa-matkan lähtöpressissä, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin ystävä vai vihollinen, Trump vastasi diplomaattisesti, että hän ei kykene sanomaan kumpaa Putin on, mutta lisäsi sitten, että Putin on hänelle "kilpailija".

Trump ja Putin tekevät Helsingissä diilejä



Helsingissä maailman mahtavimman valtion päämies tapaa siis kilpailijan, jonka kanssa pitäisi tehdä diilejä yhdestä jos toisestakin asiasta. Diilejähän tällaisissa kokouksissa on aina tehty, sillä se on kokousten tarkoitus.

Niinistö uskoo maailmanrauhaan



Presidentti Sauli Niinistö antoi keskiviikon Kymmenen uutisissa ymmärtää, että mitään Euroopan kannalta huonoja diilejä ei olisi tulossa. Sellaisiakin kun on epäilty.

Kokous alkanee ilman avustajia



Koko Trumpin presidenttikauden ajan on pohdittu sitä, minkälaiset välit Trumpilla oikein on Putinin kanssa. Trumpilla ei ole ollut tapana arvostella Putinia eikä Venäjää kuin välillisesti.

Nato-maista Viro on muuten niitä harvalukuisia maita, jotka käyttävät sotilasmenoihin vaaditut kaksi prosenttia kansantuotteestaan. Nykyisin näihin maihin kuuluu myös Latvia.

Natossa valmistauduttu huonoimman vaihtoehdon mahdollisuuteen



Kreml on ollut raivoissaan Naton toimeliaisuudesta "Venäjän takapihalla" ja Venäjällä on verrattu Baltian tilannetta siihen, että Venäjä toisi ohjuksia Meksikoon.

Todellisuudessahan Baltian maat ovat EU:n ja Naton jäseniä, joten mitään Venäjän takapihaa ne eivät enää ole, vaikka Venäjällä on pitkä perinne puhua "lähiulkomaista" ikään kuin tiettyjen maiden pitäisi kumartaa Venäjälle syvempään.

Suurvallat tulevat ja menevät



Vaikka neuvottelujen puitteet Helsingissä ovat täynnä Venäjän historiaa, Trumpille on varmasti kerrottu täkäläisten merkittävästä panoksesta Yhdysvaltain itsenäistymiskehityksessä.

Nyt Yhdysvallat on maailman rikkain, väkiluvultaan yli kaksinkertainen Venäjään nähden ja sotilaalliselta mahdiltaan ylivoimainen valtio maailmassa.

Aseistariisuvaa neuvottelua



Molemmat maat ovat viime aikoina pullistelleet etenkin ydinaseillaan. Trump on puhunut maansa ydinaseistuksen uusimisesta. Viime vuonna Trump sanoi Reutersille, että jos maailman maat haluavat ydinpommeja, Yhdysvalloilla pitää olla niistä parhaimmat.

Putin puolestaan kertoi maaliskuussa uusista ydinaseista ja varoitti länsimaita, että näiden on otetteva nyt huomioon "uusi todellisuus". Putinin uusien ydinaseiden esittelyanimaatiossa venäläisohjukset osuivat Floridan näköiseen maapalaan. Floridassa on suosittujen turistikohteiden lisäksi Trumpin Mar-a-Lago-vapaa-ajankartano, joten ehkä viesti oli haluttu kertoa amerikkalaisille selkokielellä.

On oletettu, että Trump ja Putin puhuvat Helsingin kokouksessa tästä uudesta asevarustelusta. Maiden välinen viimeisin ydinaseiden rajoitussopimus Uusi Start on päättymässä vuonna 2021 ja maiden pitäisi pohtia sopimukselle jatkoa. Mahdollista aiesopimusta aseriisunnasta pidettäisiin voittona molemmille - ja lisäksi rahaa säästyisi rutkasti.

Sanktioita, Syyriaa, Ukrainaa



Neuvottelujen todennäköisellä asialistalla on aseriisunnan lisäksi lukuisia kysymyksiä, joista voidaan käydä kauppaa puolin ja toisin. Venäjä haluaa, että Yhdysvallat peruuttaisi Venäjälle asettamiaan sanktioita. Venäjä myös haluaa, että Yhdysvallat lopettaa tai ainakin vähentää Ukrainan tukemista - Yhdysvallat on viime vuosina antanut Ukrainalle miljoonia dollareita sotilaallista tukea.

Venäjä tietenkin toivoo myös, että Yhdysvallat hyväksyisi Krimin valtauksen. Trump aiheutti G7-kokouksessa kesäkuussa hämminkiä, kun hän kokouslähteiden mukaan olisi sanonut, että Krim on osa Venäjää, koska kaikki siellä puhuvat venäjää.

Yhdysvaltain toivelistalla on Ukrainan sodan päättyminen jonkinlaiseen neuvottelutulokseen. Yhdysvallat myös haluaa, että Venäjä käyttäisi vaikutusvaltaansa Syyriassa siten, että Iranin vaikutusvalta alueella vähenisi. Tämä on etenkin Yhdysvaltain kumppanin Israelin toive. Sekä Yhdysvallat että Israel ovat kallistuneet sille kannalle, että presidentti Bashar al-Assadia ei saada pois vallasta.

Perimmäisenä tavoitteena maailmanrauha

Jos Helsingin kokouksen tulokset jäävät laihoiksi, maat voivat kuitenkin sopia diplomaattien lukumäärän palauttamisesta lähemmäksi entistä laajuuttaan. Tällä olisi tuskin suurtakaan vaikutusta käytännön politiikkaan, mutta se ainakin näyttäisi siltä, että jotain on saatu aikaan.

Yhdysvalloissa Trumpin vastustajat haluavat, että Putin laitettaisiin koville Yhdysvaltain vaaleihin sotkeutumisesta mutta Trump on tuskin kovinkaan kiinnostunut ottamaan tällaista kysymystä esille.

Entä mikä on Trumpin "perimmäinen tavoite" Helsingissä? Asiaa kysyi suomalaistoimittaja Kreeta Karvala Nato-kokouksen tiedotustilaisuudessa torstaina. Trump innostui kysymyksestä ja vastasi, että lopullinen tavoite on maailmarauha, ydinaseiden hävittäminen maailmasta, sotien poistaminen, tautien eliminointi ja niin edes päin.

Entäpä Suomi ja Helsinki



Huippukokous tuo lisärahaa turismiteollisuudelle kuten hotelleille ja mansikanmyyjille. Helsingin nimikin saattaa jäädä jonkun kaupunkilomista pitävän keskieurooppalaisen muistiin. Kun vielä sään on luvattu olevan helteinen, jää televisiokuvistakin hyvä fiilis: Siellä pohjolassa ei kävelekään jääkarhuja kaduilla.

Huippukokousta seuraa noin 1500 median edustajaa yli 60 maasta. Luvussa on mukana myös suomalaiset mutta varmasti kuvia Helsingistä päätyy hyvinkin eksoottisten maiden tiedotusvälineisiin. Toimittajat saavat ilmaiset pääkaupunkiseudun bussiliput, joten he voivat hyvinkin tehdä kokouksen lisäksi juttuja esimerkiksi Helsingin toimivasta joukkoliikenteestä.

Suomi on päässyt jo monella tavalla esille kansainvälisessä lehdistössä - ja etenkin Suomen asema maailmankartalla. Vaikka me haluamme kovasti sanoa, että olemme liittoutumaton EU-maa, monessa ulkomaisessa lehdessä on korostettu Suomen olevan puolueeton.