MTV-analyysi: Vain Silvio voi auttaa – Euroopan pitää taas yrittää luottaa "bunga bunga" Berlusconiin

Italian ex-pääministeriä Silvio Berlusconia syytetään nyt siitä, että on hän olisi maksanut vuosikymmenen alussa kuuluisiin "bunga bunga" seksibakkanaaleihin osallistuneille naisille vääristä todistuksista.

"Väyrysmäinen" paluu politiikkaan

Samainen mies on bunga-sotkuista huolimatta – jälleen kerran – yksi 4. maaliskuuta järjestettävien Italian vaalien avainpelureista.

Kestorusketuksesta, istutetuista hiuksista ja häikäisevän valkoisista hampaista tunnettu mediamoguli on tehnyt käsittämättömän poliittisen paluun. Voisi melkein sanoa "väyrysläisessä" hengessä.

Berlusconilla tosin on edelleen enemmän vaikutusvaltaa ja hänen poliittiseen uraansa sisältyy enemmän aitoa draamaa kuin Keminmaan sammumattomalla komeetalla.

Berlusconia ei pysäytä mikään

Se ei kuitenkaan haittaa "il Cavalieren" tahtia. Ei missään määrin. Mies on virtaa täynnä vuoden 2016 vaikeasta sydänleikkauksesta huolimatta. Ainakin vakuuttaa olevansa.

Pelkoa herättävä oikeistoliitto



Berlusconi on lähtenyt hyvällä menestyksellä kanavoimaan Italiassa kytevää oikeistopopulistista protestia. Mukaan haalitut jyrkän EU-vastaiset liittolaiset herättävät Brysselissä ja monissa EU-pääkaupungeissa sekä pelkoa että pahennusta. Sekään ei entistä pääministeriä hetkauta.

Forza Italian, Italian veljet –ryhmän ja pohjoisen itsenäisyysvaatimuksilla ratsastaneen Lega Nordin liittoutuma on selvä ykkönen mielipidemittauksissa. Ryhmälle luvataan 36 prosentin kannatusta.

Pakolaiskysymys on ratkaiseva



Vaikka maltillista vasemmistoa (PD) edustava pääministeri Paolo Gentiloni on yksi Italian suosituimmista poliitikoista ja vaikka maan talous on kohtuullisessa vauhdissa, erityisesti köyhässä etelässä kytee protesti, jonka Berlusconin rintama on osannut käyttää hyväkseen.