MTV-analyysi: Vyyhti, jossa pyörivät valta, seksi ja raha – miksi pornotähti Stormy Daniels on niin paha vastus presidentti Trumpille?

Yllä olevalla videolla osa CBS-kanavalla esitetystä 60 Minutes -ajankohtaisohjelmasta, jossa Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, kertoi näkemyksensä suhteestaan Trumpiin.

Trump välttää ainakin toistaiseksi kuulemisen liittyen Danielsin väitettyyn vaikenemisrahajupakkaan presidentinvaalikampanjan yhteydessä. Mediatutkijan mukaan kyse on vallasta, seksistä ja rahasta.

Stormy Daniels väittää harrastaneensa seksiä Trumpin kanssa 2006. Trump oli tuolloin jo naimisissa Melania Trumpin kanssa, ja Melania oli muutama kuukausi aiemmin synnyttänyt pojan Barronin. Tuolloin kuusikymppisen Trumpin ja 27-vuotiaan Stormy Danielsin väitetyssä kohtaamisessa pornotähti oli muun muassa piiskannut nykyistä presidenttiä pakaroille aikakauslehdellä.

Trump kiistää seksin, mutta tapaus ei ota hiipuakseen. Aikakauslehti Timen toimittaja Susanna Schrobsdorff toteaa, että persoonalleen ”epätyypillisesti, mies (Trump), jolla ei ole vaikeuksia hyökätä paavin tai koko FBI:n kimppuun, ei ole iskenyt Danielsia vastaan…”

Mistä näyttää olevan kyse, ja kuka Daniels on?

Muutama viikko ennen presidentinvaaleja 2016 Trumpin lakimies Michael Cohen maksoi Danielsille 130 000 dollaria ”vaikenemisrahaa” omien sanojensa mukaan omasta pussista, jotta Daniels ei puhuisi julkisuudessa väittämästään suhteesta.

Nyt Daniels haluaa purkaa sopimuksen, koska Trump ei ole allekirjoittanut sitä. Viranomaisia kiinnostaakin, onko kyseinen maksu laitonta kampanjatukea, sillä summa ylittää sallitun annettavan rajan. Cohen itse ei osaa sanoa, miksi hän maksoi Danielsille 130 000 dollaria, ja tiesikö Trump maksusta.

Cohen myös kiistää, että maksulla olisi mitään tekemistä Trumpin yhtiön Trump Organizationin kanssa. Hän oli kuitenkin lähettänyt maksuun liittyvät sähköpostit firman sähköpostiosoitteesta.

Danielsin lakimies Michael Avenatti haluaisi kuulla sekä Trumpia että Cohenia tapaukseen liittyen. Liittovaltion tuomari Los Angelesissa ei kuitenkaan toistaiseksi ole antanut lupaa tähän tai Danielsin kanteeseen liittyvään oikeudenkäyntiin.

Hän ei kuitenkaan heittänyt tapausta roskakoriin, vaan antaa vastausmahdollisuuden vastaajille, Trumpille ja Cohenille.

Kaikki ei ole tässä, juristien ja lakitapausten luvatussa maassa kun ovat. Daniels haastoi Cohenin myös kunnianloukkauksesta. Danielsin mukaan Cohen oli vihjaillut, että Daniels on valehtelija. Cohen puolestaan lähestyi Danielsia oman lakimiehensä välityksellä.

Kohuhaastattelu keräsi jättiyleisön

Tämä viimeisin kiemura liittyy 25.3. CBS-kanavalla esitettyyn 60 Minutes -ajankohtaisohjelmaan, missä Stormy Daniels, oikealta nimeltään Stephanie Clifford, kertoi näkemyksensä suhteestaan Trumpiin.

Valta, raha ja seksi näyttävät kiehtovan myös Yhdysvalloissa. Daniels-lähetys oli kanavalle menestys. Katsojia oli 21.3 miljoonaa, tuplasti normaalia enemmän.

Ohjelmassa Daniels kertoi mafiamaisesta tapauksesta vuonna 2011, siis vuosia oletetun suhteen päättymisen jälkeen, mutta siihen liittyen.

Ollessaan menossa fitness-tunnille pienen tyttärensä kanssa häntä lähestyi tuntematon mies. Danielsin mukaan mies kehotti jättämään Trumpin rauhaan, ja unohtamaan koko jutun.

”Kaunis pieni tyttö. Olisi sääli, jos hänen äidilleen tapahtuisi jotain”, Daniels kertoi miehen sanoneen, ja häipyneen.

Cohenin mukaan Daniels yhdisti uhkailleen miehen häneen, ja syyllistyi vääriin ja kunniaa loukkaaviin kommentteihin.

Kymmenet miljoonat yhdysvaltalaiset, ja lukemattomat muut maapallolla saivat kuulla Danielsin seksisuhteesta Trumpiin. Siitä myöhemmin lisää, mutta millainen ihminen on narsistiseksi sanotun presidentin haastava pornotähti ja liikenainen?

Taiteilijanimellä Stormy eli Myrskyisä tunnettu Daniels on aiheuttamassa Trumpille myrskyisiä aikoja, ehkä Valkoisessa talossa, mutta taatusti perhe-elämässä.

”Stormy Daniels on jotain uutta. Koskaan aiemmin ei kaltaisensa nainen ollut itsellinen bisneshenkilö, joka jo ennen (Trump)skandaalia, oli tehnyt itsestään nimen ja vaalinut fanejaan….eikä kaltaisensa nainen ollut koskaan kertonut tarinaansa niin anteeksi pyytelemättä”, kirjoittaa Politico-sivustolla mediatutkija, apulaisprofessori Hinda Mandell Rochestrer Institute of Technologyssa.

Mandell muistuttaa, että Daniels, joka muuten kävi Helsingin Sexhibition-messuilla vuonna 2006, oli jo ennen kohtaamistaan Trumpin kanssa alallaan palkittu näyttelijä ja ohjaaja. Daniels on esiintynyt lukuisissa pornoelokuvissa, ja hänet on valittu kahteen alan Hall of Fameen.

Ne eivät ole Oscarin arvoisia ja arvostettuja kunnianosoituksia, mutta kyse ei ole aivan nappikaupasta. Medium-sivusto kertoi viime vuoden helmikuussa, että pelkästään Hollywoodissa tehdään 600 pornoelokuvaa vuodessa, ja voittoa tulee 10 miljardia dollaria.

Danielsin ura on ollut ilmeisen menestyksekäs, sillä hän muun muassa omistaa useita ratsuhevosia.

Strippiesityksestä alan huipulle

Daniels (käytämme hänen artistinimeään, jolla hän on tullut tunnetuksi) syntyi Baton Rougessa Louisianassa 1979. Wikipedian mukaan hän sanoo lapsuutensa olleen yksinhuoltajaäitinsä kasvattamana elämää alemmassa keskiluokassa, vaikeassa naapurustossa.

17-vuotiaana hän oli ystävänsä kanssa asiakkaana strippiklubilla, ja pyynnostä esitti oman strippauksensa. Loppu on alan historiaa.

Daniels on naimisissa kolmatta kertaa (kuten muuten on myös oletettu seksipartnerinsa Trump), ja hänellä on tytär. Poliittiselta kannaltaan hän sanoo olevansa republikaani, koska puolue edustaa paremmin libertaarista suhtautumistaan rahaan ja seksiin.

Trumpia ja Danielsia eivät rajoita ja haittaa tavallisten kuolevaisten estojensa rikkomisesta ja ympäristönsä odotusten vastaisista teoista tuntema porvarillinen häpeä. Molemmat ajavat jäätävästi ja suorapuheisesti omia etujaan.

Mandellin mukaan Daniels tuskin kaataa Trumpin presidenttiyttä, mutta hän kirjoittaa uusiksi tarinan seksiskandaalista, ja ”omistaa” sen. Julkisuudessa Daniels on Trump-tapauksessa ärhäkän halukas asettumaan instituutiota eli presidenttiä, mutta myös tämän persoonaa vastaan. Mandell arvelee, että se johtuu häneen kohdistuneesta uhkauksesta.

Daniels yrittää tehdä skandaalilla rahaa esiintymällä ”Make America Horny Again”-kiertueellaan (Tehdään Amerikasta jälleen kiimainen). Rahan haistavana republikaanina hän kysyy, että miksi ihmeessä hän ei yrittäisi samaa työtä tekemällä ansaita enemmän kuin hän nyt ansaitsee.

Mediapeli naisen näpeissä

Presidenttinä Trumpilla on käytössään massiiviset resurssit, myös julkisuuden kannalta, ja sitä hän on hyödyntänyt vuosikymmeniä, aiemmin television, nyt myös sosiaalisen median avulla. Twitterin kautta Trump pitää kaikki muita jatkuvasti varpaillaan, koskaan ei tiedä, mitä ja milloin hän twiittaa.

Trumpia puheita ja käytöstä on verrattu koulupihan isokokoiseen ei-kaikkein-fiksuimpaan kiusaajaan. Daniels on mediankäytön osaamisessaan samanveroinen. Hän on se koulun pihalla oleva tyttö, joka pelkäämättä hajareisin ja kädet lanteilla asettuu isojakin poikia vastaan.

”Hän (Daniels) ymmärtää spektaakkelin – kuinka johtaa sitä; kuka lakimies osaa suurentaa tapausta; hän tietää, että halu, kapitalismi ja seksi myyvät”, Mandell kirjoittaa.

Mediapelin, myös sosiaalisen median, hän hallitsee hyvin. Danielsilla on lähes 650 000 twitter-seuraajaa.

Tili on tavanomaista hieman räväkämpi, ja perinteisiin rooleihin mahtumaton nainen saa osakseen paljon häntä mitätöimään pyrkivää ja muuta törkyä miehiltä ja naisilta, lähtien äitiytensä kyseenalaistamisesta.

Daniels on itseironinen, nokkela, älykäs ja naiseudestaan varma nainen. Kuka tahansa voi vaivattomasti verrata Trumpin ja Danielsin tapaa kommunikoida twitterissä.

Time-lehden Susanna Schrobsdorffin mukaan hän esimerkiksi ”nuhtelee heitä, jotka kutsuvat häntä uhriksi, koska hän sanoo, että se vähättelee todellisia uhreja”.

Daniels ei kuitenkaan näytä olevan #metoo-leirin cheerleader, enkä usko, että kaikki feministit hyväksyvät hänen rooliaan. Valtavirtapornoteollisuutta arvostellaan muun muassa siitä, että se ylläpitää perinteisiä patriarkaalisia rakenteita.

"Muistutat minua tyttärestäni"

Mutta entä se tuhnuiseksi kuviteltu Danielsin kohtaaminen Trumpin kanssa hotellihuoneessa 2006?

60 Minutes -ohjelmassa Daniels kertoi, että Trump puhui koko ajan itsestään. Se ei vedonnut pornotähteen.

– Toimiiko, toimiiko tämä (itsestään puhuminen) normaalisti naisiin, Daniels sanoi, ja kertoi, ettei Trump ymmärtänyt mitä hän tarkoitti.

Seurasi episodi, missä Daniels löi Trumpia lehdellä alushousujen peittämille pakaroille. Danielsin mukaan Trumpin suhtautuminen muuttui, ja hän kehui Danielsia, ehkä myös miellyttääkseen, ja saadakseen Danielsin Diili-ohjelmaansa. Näin Daniels haastattelijalleen Anderson Cooperille.

– ’Wau, olet jotain erityistä. Muistutat minua tyttärestäni’, tiedäthän – tyyliin ’olet älykäs ja kaunis, ja nainen joka kannattaa ottaa huomioon, ja pidän sinusta. Pidän sinusta’.

Sen jälkeen heillä oli suojaamatonta seksiä. Danielsin mukaan hän ei halunnut seksiä Trumpin kanssa, mutta se perustui yhteisymmärrykseen, ja että hän voi syyttää vain itseään, että meni Trumpin huoneeseen.

Tämän jälkeen heillä ei enää ollut aktia, vaikka Trump olisi halunnut, ja hän olisi halunnut myös jatkaa tapaamisia, Daniels kertoi.

Tapahtumiin ei ole ainakaan toistaiseksi Trumpin näkemystä, on vain Danielsin kertomus.

Seksi on Danielsin työväline

Trump näyttää kuuluvan heihin, joita libido pitää koko ajan kuilun reunalla. Hän ei tunnu olevan konttorivirkailijamainen omegauros seksin suhteen. Mediassa on vuosien mittaan tullut esiin tietoja Trumpin suhtautumisesta naisiin yleensä, kuten ”pillunkourimis”-episodi. Useat naiset syyttävät häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

Trump näyttää yllättyneen Danielsin tavasta suhtautua ja käyttää seksiä. Se on hänelle työväline ja ammatti, missä ei ole mitään hävettävää ja likaista, toisin kuin yhteiskunta yleensä ja ihmiset ajattelevat, ainakin julkisesti.

Apulaisprofessori Mandell muistuttaakin, että Trumpin kuuluisuus ja asema ei vaikuttanut Danielsiin, ja heistä kahdesta Daniels oli seksuaalisesti kokeneempi, vaikka heidän ikäeronsa oli yli 30 vuotta. Se oli tilanne, missä langat eivät olleetkaan upporikkaan tv-kasvon käsissä.

Näyttää siltä, että tapausta ei ole ainakaan vielä haudattu mereen betoniin valettuna, riippuu tietysti oikeusviranomaisen toiminnasta Los Angelesissa. Nyt Trump saa huomiota naiselta tavalla, jota hän ei halua. Daniels saa sitä, ja tekee samalla rahaa.

Yhdysvaltalaiset pähkäilevät, jos pähkäilevät, onko tapauksella merkitystä entisen tositv-vetäjän presidenttiydelle. Ja kadunyhdysvaltalainen voi sanoa ääneen pornotähti Stormy Danielsin nimen keräämättä tuomitsevia katseita.