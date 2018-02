MTV:n Pöllöraati vaatii Suvi Lindéniä astumaan esiin – myös Patrian toiminta Uganda-tapauksessa herättää ihmetystä

– Tärkein asia tässä hetkessä on nyt se, että Lindénin pitäisi astua esiin ja kertoa oma näkemyksensä, toteaa Mediahub Helsingin sisältöjohtaja Mari Haavisto.

Iltalehden politiikan toimittaja Tommi Parkkonen on samaa mieltä:

– Tässä on tullut tietoa tosi tipoittain, ja menehtyneen suomalaismiehen roolia on vähätelty. Ministeri ja media ovat pakottaneet Patrian käymään prosessinsa läpi. Kolme henkilöä on saanut potkut tai lähtenyt vapaaehtoisesti. Kyllä jossain muussa maassa myös toimitusjohtajan palli olisi heilunut.