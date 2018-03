MTV:n toimittaja Brysselissä: Niinistö tapaa tänään EU-johtoa – puheenaiheeksi noussee Venäjä

Vastauksena Salisburyn hermomyrkkyiskuun 17 EU-maata on ilmoittanut karkottavansa venäläisiä diplomaatteja, 11 EU-maata ei. Unioni on siis karkottamisasiassa selvästi jakautunut.

Näiden linjojen välissä on ulko- ja turvallisuusasioita johtava Federica Mogherini, jonka omakin asema Venäjän suhteen on ristiriitainen. Häntä on pidetty liian lepsuna muun muassa taistelussa Venäjän infosotaa vastaan, eikä näitä epäilyksiä ole helpottanut se että Mogherinin kotimaa Italia on tiiviissä talouskytköksissä Venäjään.