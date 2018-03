MTV Tanskassa: Ghetto-alueista halutaan eroon – kovemmat keinot käyttöön: Ongelma-alueiden rikoksista tuplarangaistukset tulevaisuudessa?

Hallitus on listannut maan ghettoalueet, jotka se haluaa hajottaa. Pääministeri Lars Lökke Rasmussen on ehdottanut joillakin alueilla rakennusten purkamista ja ihmisten sijoittamista muualle.

Yksi kaikista eniten keskustelua herättäneistä suunnitelmista on, että jatkossa ghettoalueilla tehtävistä rikoksista saisi kaksinkertaisen rangaistuksen muihin alueisiin nähden.

Suunnitelmaa on moitittu syrjiväksi.

Kööpenhaminan Mjølnerparken on yksi ghettoalue hallituksen listalla.

Suurin osa asukkaista maahanmuuttajia

MTV Uutiset vieraili Kööpenhaminan Mjølnerparkenissa, joka on yksi hallituksen listaamista ghettoalueista.

Mjølnerparkenin asukkaista lähes kaikki ovat maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien lapsia. Alueella on lisäksi korkea työttömyys ja rikoksia tapahtuu verrattain paljon.

– Ymmärrän ajatuksen ghettopaketin taustalla, mutta en ole sen kannalla. Kaksoisrangaistuksilla rohkaistaan ihmisiä menemään muualle tekemään rikoksia, koska tällä alueella on tapahtunut niin paljon kaikkea laitonta, vuoden ajan Mjølnerparkenissa asunut Laura Nielsen sanoo.

Mjølnerparkenin kupeeseen on rakennettu hiljattain uusia taloja.

Nielsen on opiskelija ja hän tykkää asua alueella sen edullisen hintatason vuoksi. Hän on huomannut, että Mjølnerparkenissa tapahtuu paljon rikoksia, mutta hän on kokenut olonsa silti turvalliseksi.