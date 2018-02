MTV Uutiset paikalla Liettuan satavuotisjuhlissa: Kokot roihusivat Vilnassa

Useat kokot leimuavat alkuillasta Gediminon kadulla Vilnan vanhankaupungin ytimessä. Väkijoukossa näkee paljon Liettuan punavihreäkeltaisia lippuja, joihin osa on kääriytynyt. Myös kansallisen vaakunan Vytis-ritari punaisella taustalla ratsastaa monen lippukepin nokassa. On Liettuan kaulahuivia ja kansallispukuja. Lapsiperheitä ja kaveriporukoita on paljon. Katedraalin aukiolla oli konsertti, jota väkimäärästä päätelleen oli seuraamassa puoli kaupunkia.