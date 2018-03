MTV Uutisten kirjeenvaihtaja: "Tästä on vielä maailmanrauha aika kaukana"

Tilanteen nopea kehitys on saanut maailman haukkomaan henkeään, sillä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean suhteet olivat vielä vähän aikaa sitten jääkylmät. MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen sanoo, että suhteiden normalisoitumiseen on vielä pitkä matka.

– Maailmanrauha voi olla tässä vielä aika kaukana. Trump on kuitenkin hyvin optimistinen itse. Hän kutsuu itseään parhaaksi neuvottelijaksi, näyttöjä siitä on tosin vähän. Virkamiehet ja asiantuntijat täällä yrittävät pitää ihmisten pään kylmänä ja muistuttavat, että Pohjois-Korea on luvannut luopua ydinaseista ennenkin. Ydinaseet ovat Pohjois-Korean hallinnolle ikään kuin henkivakuutus. Vielä on vaikea nähdä, että he olisivat tämän asian kanssa tosissaan, sanoo Karppinen New Yorkista.