Muistatko verisimmät tapaukset jalkapallon historiassa? MM-kisat eivät ole pelkästään jalkapalloa – johtaneet murhiin ja jopa sotaan

Urheilu ja politiikka ovat kulkeneet samaa polkua jo vuosikymmeniä. Jalkapallon MM-kisoja on järjestetty vuodesta 1930 ja ne ovat tällä hetkellä maailman suurin urheilutapahtuma.

El Salvadorin ja Hondurasin yhteenotto eli jalkapallosota on ehkä verisin jalkapallon MM-kisoihin liittyvä yhteiskunnallinen linkki. Sadan tunnin sodaksikin nimetyssä konfliktissa kuoli jopa pari tuhatta ihmistä, tuhansia haavoittui ja pakeni kodeistaan. Toki pallo ei ollut läheskään ainoa syy maiden väliseen vihanpitoon, mutta karsintapelejä vuoden 1970 MM-kisoihin pidetään yhtenä avoimen taistelun laukaisijoista.

Putinin kisat

Nyt Venäjällä alkavia kisoja on pitkin matkaa ehditty kutsua lahjonnan, korruption, vakoilun ja Putinin kisoiksi.

The Independent otsikoi viime vuoden lopulla laajan artikkelinsa Venäjän kisoista suomennettuna näin: ”Tervetuloa Venäjälle 2018, kaikkien aikojen poliittisimmat kisat ja paljon, paljon muuta”.

Diktaattoreita ja hallintaa

– Venäjällä on ollut selkeänä tavoitteena päästä takaisin suurvallaksi, joka noteerataan. Tällaisten suurten urheilutapahtumien järjestäminen on yksi osa sitä, Vares muistuttaa.

Jalkapallon MM-kisoista väitöskirjan tehnyt tohtori Sami Kolamo on Vareksen kanssa samoilla linjoilla Venäjän kisaisännyyden suhteen. Kolamo muistuttaa, että Venäjällä sentään on hyvinkin menestyksekäs jalkapallohistoria. Toisin kuin esimerkiksi vuoden 2022-kisojen isäntämaalla Qatarilla.

Pelaajatkin epäilevät

– Argentiinassa käytiin vielä vuonna 2012 oikeudenkäynti vanhoista tapahtumista. Eräs senaattori väitti oikeudessa, että kenraali Videla olisi sanonut Perun silloiselle diktaattorille, että ei aio kiduttaa Argentiinan vankiloissa viruvia perulaisia poliittisia vankeja, jos Peru häviää vähintään neljällä maalilla. Tämä on yksi teoria asiasta, jalkapallotohtori kertoo.

Kolamon mukaan esimerkiksi tuolloisen mestarijoukkueen keskikenttäpelaaja Richardo Villa on muistellut, että he olivat nuoria miehiä, jotka halusivat vain voittaa maailmanmestaruuden. Jälkeenpäin moni on tajunnut, että heitä huiputettiin.