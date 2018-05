Muistoja on saatu jo siirrettyä kotilosta toiseen – uusi apu Alzheimerin taudin hoitoon? "Ei kovin kaukaista”

Muistoja on siirretty onnistuneesti yhdestä kotilosta toiseen niin, että toiselle kotilolle on muodostunut keinotekoinen muisto, tiedottaa Kalifornian yliopisto. Muistoja on onnistuttiin siirtämään RNA:ta siirtämällä.

Kotiloiden muisto sähköiskusta saatiin siirrettyä

RNA:n tutkimus jatkuu

Glanzman selittää, että kotiloiden tutkiminen on hyvä tapa tutkia aivoja ja muistia, sillä kotiloiden oppimisesta tiedetään paljon. Lisäksi niiden hermosolujen ja molekyylien toiminta on hyvin samanlaista kuin ihmisillä – erona on vain, että kotiloilla on miljardeja hermosoluja vähemmän.